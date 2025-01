Kerkorganist Katwijk veroordeeld tot jaar cel vanwege ontucht met autistisch meisje

Dat laat het gerechtshof in Den Haag donderdag weten. De 51-jarige man pleegde seksuele handelingen met een jonge vrouw met wie hij musiceerde. Zij lijdt aan een psychische stoornis waardoor zij onvoldoende in staat was haar wil te bepalen of weerstand te bieden. Dat wist de man, maar toch ging hij er bijna een jaar mee door.

Bij de strafbepaling heeft het Haagse hof gelet op het forse leeftijdsverschil van dertig jaar en de vertrouwensband die tussen de man en het slachtoffer bestond. Van dit vertrouwen heeft hij volgens de rechter ernstig misbruik gemaakt. Uit de verklaring van het slachtoffer op de zitting van het hof blijkt dat zij veel emotionele schade heeft opgelopen.