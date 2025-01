Celstraf geëist tegen kerkorganist uit Katwijk vanwege ontucht 

De 51-jarige A.W. en de jonge vrouw kwamen met elkaar in contact via de kerk, meldt het Leidsch Dagblad. Ze speelden samen muziek. De organist zou de leerlinge na de muziekles tegen haar zin in geknuffeld en betast hebben. Daarnaast stuurde hij haar seksuele berichten.

Het meisje, op dat moment nog minderjarig, was uiterst kwetsbaar, zo schrijft de krant. Ze heeft autisme, heeft last van paniekaanvallen en is veel gepest. De organist zou daar door de ouders van het slachtoffer voorafgaand ook op gewezen zijn.

Het slachtoffer trok zelf aan de bel over de gebeurtenissen, door er aan een vriendin over te vertellen. Die liet het haar ouders weten, waarna zij contact opnamen met de ouders van het slachtoffer.

De advocaat-generaal van het gerechtshof in Den Haag eiste donderdag dezelfde straf als de rechtbank Den Haag eerder al oplegde: tien maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, een behandeling voor zedendelinquenten en een contactverbod met het slachtoffer. Op 30 januari is de uitspraak.