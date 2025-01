Drukke dag voor beleggers vol kwartaalberichten en ECB-besluit

Woensdag kende de aandelenbeurs in Amsterdam nog een goede dag, mede dankzij goed ontvangen resultaten van chipmachinemaker en zwaargewicht ASML. De aandelenkoers van het Veldhovense bedrijf krijgt donderdag mogelijk opnieuw een zetje omhoog dankzij een adviesverhoging door analisten van DZ Bank. Elders in Europa was het beeld gemengd.

Shell, dat om 08.00 uur Nederlandse tijd met resultaten komt, heeft naar verwachting minder verdiend aan olie en gas door de lagere marktprijzen voor die grondstoffen. Bij beleggers gaat de aandacht ook uit naar de omvang van het aandeleninkoopprogramma waarmee het Britse energieconcern aandeelhouders beloont.

Telecomconcern KPN rapporteerde een licht hogere omzet en winst, wat volgens topman Joost Farwerck mede te danken was aan aandacht voor klantenbinding. Dit jaar rekent het bedrijf ook op een lichte stijging van de omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat. Daarbij verwacht KPN aandeelhouders ook meer dividend uit te kunnen keren.

Deutsche Bank rapporteerde een aanzienlijke daling van de nettowinst in het slotkwartaal van 2024. De grootste bank van Duitsland was veel geld kwijt aan rechtszaken en had een jaar eerder een grote belastingmeevaller. Tegelijkertijd presteerde de handelstak voor obligaties sterk dankzij grote schommelingen op de financiële markten rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In de loop van de middag zullen de ogen gericht zijn op Frankfurt, waar de ECB naar verwachting de belangrijkste rentetarieven voor de vijfde keer op rij zal verlagen. De hoop is dat dit de groei van de economie van de eurozone aanjaagt. Op de financiële markten wordt uitgekeken naar de toelichting van ECB-president Christine Lagarde, die zich in eerdere persconferenties niet duidelijk uitsprak voor verdere verlagingen of een pas op de plaats.

In Azië waren veel aandelenbeurzen gesloten om nieuwjaarsvieringen. In Australië won de beurs in Sydney terrein. De Nikkei in Tokio eindigde ook met een bescheiden winst. Dit in tegenstelling tot de bekendste graadmeters op Wall Street in New York, waar beleggers de rentepauze van de Federal Reserve verwerkten.