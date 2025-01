Winst Swatch keldert door zwakke vraag naar goedkopere horloges

De winst kelderde met 75 procent tot 304 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 319 miljoen euro. De verkopen gingen met meer dan 12 procent omlaag, maakte Swatch donderdag bekend.

Het concern heeft, net als veel andere horlogemerken, nog steeds last van de hoge inflatie. Hierdoor zijn consumenten voorzichtiger met hun uitgaven, na een sterke groei tijdens de coronapandemie. Vooral minder welvarende kopers voelen de druk, wat de verkoop van goedkopere horlogemerken zoals Swatch en Tissot raakt.

Toch is topman Nick Hayek positief. Hij denkt dat deze segmenten sneller herstellen dan de duurdere segmenten. Hij verwacht in 2025 een aanzienlijk herstel van de omzet en resultaten, al blijft de vraag in China „terughoudend.”