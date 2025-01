RWS: stel reis Eindhoven naar Den Bosch uit om drukte na ongeval

In de nacht van woensdag op donderdag kwam rond 02.30 uur een dieplader los van een asfalteringsmachine en deze is vervolgens in de vangrail beland. De afhandeling hiervan duurt volgens RWS naar verwachting tot 10.00 uur.

Verkeer dat toch de weg opgaat wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid over de A58 en A65.