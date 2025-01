AI-uitgaven Meta geen garantie voor extra advertentie-inkomsten

Het Amerikaanse bedrijf rekent voor de maanden januari, februari en maart op een kwartaalomzet tussen de 39,5 miljard en 41,8 miljard dollar. Daarmee stelt de onderneming teleur vergeleken met de verwachtingen van analisten.

Voor kenners roept de tegenvaller nieuwe vragen op over de forse uitgaven van Meta. De onderneming is vooral afhankelijk van advertentie-inkomsten. Die zullen dus de kosten moeten dekken die gepaard gaan met zijn AI-ambities en investeringen in technologieën zoals slimme brillen en zogeheten augmented reality-systemen.

Vorige week gaf topman Mark Zuckerberg nog aan dat Meta dit jaar tot 65 miljard dollar wil investeren in projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van AI. Het geld is onder andere bedoeld voor de bouw van nieuwe datacenters en de aankoop van nieuwe chips.

Mogelijk heeft Meta onlangs ook adverteerders afgeschrikt met de aankondiging in de Verenigde Staten te stoppen met factcheckers die berichten op sociale media controleren. Daarover rept de onderneming evenwel geen woord in haar kwartaalbericht.

Wanneer wordt vergeleken met een jaar terug laat Meta nog steeds flinke groei zien. In heel 2024 groeiden de opbrengsten met 22 procent tot 164,5 miljard dollar. De nettowinst steeg met 59 procent tot 62,4 miljard dollar.

Onder Meta vallen ook Instagram en Threads. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op alle platforms van het bedrijf tezamen steeg met ongeveer 5 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 3,5 miljard.

„We blijven goede vooruitgang boeken op het gebied van AI, brillen en de toekomst van sociale media”, zo vat Zuckerberg de cijfers zelf samen. „Ik kijk ernaar uit om deze inspanningen in 2025 verder uit te breiden.”