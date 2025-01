Langverwachte verkiezingen in Haïti gepland voor november

Verschillende overgangspremiers hebben al geprobeerd om verkiezingen te organiseren, maar de leiders van het land willen dat het eerst veilig is in het land. Het is de vraag in hoeverre dat nu anders is dan de afgelopen jaren, want de hoofdstad Port-au-Prince is nog altijd vrijwel volledig in handen van gewapende bendes.

Vorig jaar vielen er volgens de Verenigde Naties in het Caribische land meer dan 5600 doden door het geweld. Er zouden ruim 1 miljoen ontheemden zijn in Haïti, op een bevolking van zo’n 11 miljoen.