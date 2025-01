Christelijk echtpaar uit India als eerste veroordeeld onder antibekeringswet

Dat maakte de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie International Christian Concern (ICC) deze week bekend. Het paar zou betrokken zijn geweest bij vele „gedwongen” bekeringen onder de Dalits. Deze Dalits vormen de laagste groepering van het kastenstelsel in India.

Het echtpaar, ds. Jose Pappachan en zijn vrouw Sheeja Pappachan, is volgens ICC schuldig bevonden aan het onder dwang bekeren van mensen. De twee zijn veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met elk een boete van 25.000 roepies (zo’n 275 euro).

Antibekeringswet

De veroordeling van het echtpaar op 22 januari valt onder sectie 3/5 van de antibekeringswet van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Volgens die sectie is het verboden om iemand van de ene religie tot de andere religie te bekeren door middel van „een verkeerde voorstelling van zaken, dwang, ongepaste beïnvloeding, verlokking of enige andere frauduleuze middelen”.

Een Dalitactivist, dr. Chandrika Prasad, die ook lokaal leider is van de hindoe-nationalistische regering van de Bharatiya Janata Party (BJP) in Uttar Pradesh, diende op 18 januari 2023 een klacht in tegen het evangelistenechtpaar. Ds. Pappachan werd op dezelfde dag gevangengezet en zijn echtgenote vier dagen later.

De BJP-leider beweerde dat de evangelisten in het jaar vóór hun arrestatie enkele maanden lang evangeliseerden onder de Dalitgemeenschap in het district Shahpur Firoz van Ambedkar. Ze zouden een aanzienlijk aantal Dalits bijeengebracht hebben om massale bekeringen te bewerkstelligen.

Gedwongen

Om dit voor elkaar te krijgen, zou het echtpaar arme gezinnen hebben geprobeerd over te halen christen te worden. Dit deden de twee echtgenoten door hun drie maanden lang verschillende giften aan te bieden. Volgens de aanklacht was dit beledigend en beschadigend voor de Dalitgemeenschap. Hoewel het echtpaar op borgtocht vrijkwam, is het na het vonnis weer opgesloten.

In de getuigenverklaringen is te lezen dat de Dalits tot bekering gedwongen of gelokt werden. Het echtpaar ontkent alle beschuldigingen.

Volgens ICC is er geen bewijs aangedragen dan alleen de verklaringen van enkele van de vermeende slachtoffers, een paar Bijbels en wat christelijke literatuur.

Christelijke activisten en advocaten vrezen nu dat na deze uitspraak honderden gearresteerde predikanten en andere christenen in Uttar Pradesh gevaar lopen hetzelfde lot te ondergaan.