Amerikaanse centrale bank laat rente onveranderd

De rente in de VS blijft daarmee ongewijzigd in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Volgens de Fed werd het besluit om de rente onveranderd te laten unaniem genomen door de beleidsmakers. De Fed heeft sinds september dat rentetarief met een vol procentpunt verlaagd om zo de economie te stimuleren. Door een lagere rente dalen bijvoorbeeld de leenkosten voor huishoudens en bedrijven. Bij het rentebesluit in december gaf de Fed nog aan dat er dit jaar minder renteverlagingen komen dan eerder werd voorzien.

Vrijdag komt een belangrijk cijfer over de inflatie in de VS en volgende week wordt dan het banenrapport van de overheid over de maand januari gepubliceerd. De inflatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op het rentebeleid van de Fed.

In een begeleidende verklaring bij het rentebesluit stelt de Fed dat de inflatie nog „ietwat hoog” is en dat de werkloosheid in de afgelopen maanden is „gestabiliseerd” op een laag niveau. De arbeidsmarkt blijft volgens de centralebankenkoepel „solide”.

Het is het eerste rentebesluit van de Fed sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis. De Fed zal ook graag meer duidelijkheid hebben over het economisch beleid van Trump. Hij heeft onder meer gezegd forse importheffingen in te willen voeren op goederen uit het buitenland, wat de inflatie in de VS weer kan aanwakkeren.

Fed-voorzitter Jerome Powell komt later nog met een toelichting op het rentebesluit. Hij werd door Trump benoemd tot centralebankpresident en nam begin 2018 de functie van Fed-voorzitter op zich. Trump heeft geregeld kritiek geuit op het rentebeleid van de Fed en ook gezegd Powell niet te zullen herbenoemen als hij opnieuw president zou worden. De huidige tweede termijn van Powell loopt tot mei 2026.