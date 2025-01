Hoge straffen voor moord op marechaussee Toon Brood op Curaçao

De drie mannen drongen het huis binnen van Brood, en schoten hem daar dood. Amon F. (20) kreeg 26 jaar gevangenisstraf, tegen hem was 28 jaar geëist. Hij heeft negen maanden voor de dood van Brood een 25-jarige man doodgeschoten.

Volgens de rechter is bewezen verklaard dat Aivano M. (23) Brood heeft doodgeschoten in diens eigen huis. Hij kreeg 18 jaar opgelegd, tegen hem was 20 jaar geëist. Claverzjion N. (26) kreeg zestien jaar cel, tegen hem was achttien jaar geëist.

Tegen de chauffeur Glennson Z. (27) is vijf jaar geëist, maar hij kreeg dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van een jaar. Hij zat tijdens de moord in een auto en was volgens de rechter niet medeplichtig aan de moord.

De rechter benadrukte dat de mannen volgens eigen zeggen de intentie hadden om spullen te gaan stelen in het huis. Maar ze gingen „gewapend en gemaskerd een woning binnen waar ze niets te zoeken hadden”. Ook wisten ze dat de bewoners thuis waren, de kans op een confrontatie was daarmee groot.

Zodra Brood de mannen ontdekte, schoot M. hem dood. Ze lieten de vrouw van Brood, Sonja, niet naar haar stervende man gaan en bedreigden haar. Daarop zijn ze alle drie op zoek gegaan naar spullen in het huis, dat verlieten ze uiteindelijk met een gestolen auto, sieraden en een telefoon.