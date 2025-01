Bondsdag roept met motie op tot strenger migratiebeleid

De motie is aangenomen met 348 stemmen voor en 345 tegen. Tien parlementariërs onthielden zich van stemming. Dat betekent dat de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) een beslissende stem heeft gehad. Leden van die partij juichten bij het horen van de uitslag. Politieke partijen werken doorgaans niet samen met de AfD.

Een tweede motie over veiligheid werd afgewezen. Beide moties komen van het christendemocratische blok CDU/CSU van Friedrich Merz. Hij verdedigde eerder zijn omstreden standpunt om de moties eventueel te laten aannemen met steun van radicaal-rechts. De motie over migratie werd ook gesteund door de liberale partij FDP en een aantal onafhankelijke parlementariërs.

Bondskanselier Olaf Scholz noemde een samenwerking met de AfD een „onvergeeflijke fout „. Scholz uitte zijn kritiek voorafgaand aan een debat over migratie. Hij zei ook dat de voorgestelde maatregelen in strijd zijn met de Duitse grondwet en EU-wetgeving. Hij verdedigde het asielrecht en waarschuwde dat andere landen zullen volgen als Duitsland zich niet meer aan de Europese regels houdt.

De aangenomen motie gaat over een zogenoemd vijfpuntenplan. Dat bestaat uit permanente grenscontroles, een inreisverbod voor personen zonder geldige reisdocumenten, detentie voor migranten die gedeporteerd worden, meer hulp voor deelstaten bij deportaties en detentie voor onbepaalde tijd voor criminele migranten en migranten die mogelijk een gevaar vormen.

Hoewel de motie niet bindend is, verhoogt deze wel de druk op de regering in aanloop naar de parlementsverkiezingen in februari en laat de stemming zien wat Merz bereid is te doen voor een strenger migratiebeleid. Merz’ christendemocraten lopen in de peilingen voor op de huidige regeringspartijen en dat betekent dat hij nu de grootste kans heeft Scholz op te volgen als regeringsleider.

De moties komen na een fatale steekpartij in de Duitse stad Aschaffenburg. Een Afghaanse man die het land moest verlaten, stak daar in een park twee mensen dood. De slachtoffers waren een 2-jarige jongen en een 41-jarige man.