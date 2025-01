ASML flink hoger in AEX na cijfers, AkzoNobel in het rood

ASML was koploper met een plus van 5,6 procent. De chipmachinemaker behaalde in het vierde kwartaal en over heel 2024 een recordomzet. Ook kreeg het bedrijf uit Veldhoven in het afgelopen kwartaal veel meer nieuwe orders binnen dan verwacht. Volgens topman Christophe Fouquet blijft AI de belangrijkste aanjager van de groei in de sector. Dat levert volgens hem zowel kansen als risico’s op. Voor dit jaar rekent ASML op een verdere omzetgroei. Besi en ASMI wonnen tot 3,2 procent.

Eerder deze week stonden de chipfondsen juist nog sterk onder druk door onrust bij beleggers na de lancering van de goedkope chatbot van de Chinese AI-startup DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT. Dat kan gevolgen hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 904,94 punten. Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de hoofdgraadmeter maandag nog ruim onder de 900 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 835,32 punten. De beurs in Frankfurt klom 1 procent en Londen ging 0,3 procent omhoog. Parijs leverde 0,3 procent in.

AkzoNobel sloot de rij in de AEX met een min van 5 procent. De omzet van het verfconcern steeg in het vierde kwartaal licht, maar de nettowinst viel flink lager uit. Topman Greg Poux-Guillaume verwacht daarnaast dit jaar geen significant marktherstel. De efficiencymaatregelen die het bedrijf neemt, zullen volgens hem wel verder bijdragen aan het bedrijfsresultaat. AkzoNobel liet vorig jaar weten wereldwijd ongeveer 2000 banen te schrappen om kosten te verlagen.

In de MidKap werd luchtvaartconcern Air France-KLM bijna 2 procent lager gezet. KLM schrapt 250 kantoorbanen, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

De euro was 1,0416 dollar waard, tegen 1,0426 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 73,38 dollar en Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 77,32 dollar per vat.