Ds. M. Berg (PKN) overleden, en andere personalia

Overleden

Ds. M. Berg (PKN)

Op 25 januari is ds. M. Berg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Martinus Berg werd geboren op 9 juli 1930 in Sappemeer. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1962 gereformeerd predikant in Giessen-Rijswijk. Daarna stond hij in Delfzijl (1966), Zwijndrecht (1973) en Holten (1982). Ds. Berg ging in 1992 met emeritaat.

Ds. A.J. Rotte (PKN)

Op 14 januari is ds. A.J. Rotte, emeritus predikant binnen de PKN, overleden. Adriaan Johannes Rotte werd geboren op 17 april 1950 in Nieuwerkerk (Zld.). Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1981 gereformeerd predikant in Driesum. Daarna stond hij in Aalten (1986). Ds. Rotte ging in 2012 met emeritaat.

Ds. H.W. Slaakweg (Unie-ABC)

Op 10 januari is emeritus baptistenpredikant ds. H.W. Slaakweg overleden. Hendrik-Willem Slaakweg werd geboren op 28 januari 1948 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan het Baptisten Seminarium en werd in 1993 predikant in Krommenie. Vanaf 1995 was hij daarnaast geestelijk verzorger voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Sinds 2000 was hij in deeltijd verbonden aan Heemskerk. Ds. Slaakweg ging in 2010 met emeritaat.

Anastasios (Albanië)

Aartsbisschop Anastasios, hoofd van de Autocefale Orthodoxe Kerk van Albanië, is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden.

Anastasios lag sinds 30 december in het ziekenhuis in Tirana vanwege een virusinfectie, aldus KRO-NCRV op haar website. „Nadat zijn gezondheid verslechterde, werd hij op 2 januari met een vliegtuig van de Griekse luchtmacht overgebracht van Tirana naar het Evangelismos Ziekenhuis in Athene en onderging daar een spoedoperatie. Nadat zijn toestand ondertussen was gestabiliseerd, overleed hij uiteindelijk aan meervoudig orgaanfalen.”

Vrijdag had de uitvaart plaats vanuit de orthodoxe kathedraal in Tirana, Albanië.

Inmiddels is metropoliet Ioannis van Korça door de Albanese heilige synode verkozen tot interim-hoofd van de Albanees-Orthodoxe Kerk.