Prof. dr. J. Hoek vijftig jaar predikant, Maarten Dees stopt als directeur Open Doors – en andere personalia

Jubileum

Prof. dr. J. Hoek (PKN)

Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is deze zaterdag vijftig jaar predikant.

Jan Hoek werd geboren op 14 september 1950. Na zijn studie theologie in Leiden werd hij predikant van de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan (1975). Vier jaar later vertrok hij naar Veenendaal (De Hoeksteen). In 1994 werd hij staffunctionaris bij de HGJB.

Prof. dr. J. Hoek. beeld RD, Anton Dommerholt

In 1998 werd dr. Hoek –die in 1981 promoveerde– docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede, en in 2006 ook bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Theologische Universiteit Kampen. Dat was hij eveneens aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Verder was hij parttimehoogleraar theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond.

Prof. Hoek publiceerde veel. In 2015 ging hij met emeritaat. In 2016 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Overleden

Ds. M.M.C. van der Weide-Douwes

Op 13 januari is ds. M.M.C. van der Weide-Douwes, emeritus predikante binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden.

Mathilda Maria Cornelia Douwes werd geboren op 8 juli 1939 in Den Bosch. Ze studeerde theologie in Groningen en was van 1969-1972 hervormd predikante in Boyl. In 1994 werd ze verbonden aan Erica. Ds. Van der Weide-Douwes ging in 1998 met emeritaat.

Benoemd

Marc de Graaf

Maarten Dees en Marc de Graaf (die hem per 1 april 2025 opvolgt als directeur-bestuurder). beeld Open Doors

Maarten Dees legt zijn functie als directeur-bestuurder van Open Doors Nederland per 30 juni 2025 neer. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Volgens Dees (61), die sinds 2018 directeur is van Open Doors, „is het tijd om mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan de volgende generatie”. Hij wordt opgevolgd door Marc de Graaf, sinds 2018 werkzaam voor de organisatie uit Ermelo en momenteel lid van het managementteam. Dees blijft betrokken bij het internationale werk van de organisatie.