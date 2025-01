Arbeidsinspectie onderzoekt werkklimaat bij Rotterdamse politie

Volgens de krant zijn klachten op het gebied van discriminatie, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag aanleiding voor het onderzoek. De woordvoerder van de toezichthouder meldt dat er „signalen zijn dat het bij de Rotterdamse politie niet gaat zoals wenselijk is en het daarom bijzonder zou zijn als de Arbeidsinspectie geen onderzoek zou doen”. Wanneer er resultaten verwacht kunnen worden van het onderzoek, kan ze niet zeggen.

De Rotterdamse politie kwam vorig jaar meerdere keren in opspraak. Zo werd onder meer vorig jaar augustus bekend dat volgens een intern rapport agenten van het Basisteam Centrum zouden klagen over onder meer racisme, pesterijen en vrouwonvriendelijk gedrag. Na de ophef die daarover ontstond, besloten de twee chefs van het Rotterdamse politieteam hun taken neer te leggen. In november werd een leidinggevende in het district Stad uit zijn functie ontheven vanwege ongepast gedrag met een ondergeschikte collega.