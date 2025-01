Koffieketen Starbucks hoger op afwachtend Wall Street

Beleggers wachten verder nog op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Het is het eerste rentebesluit onder de tweede termijn van de Amerikaanse president Trump. De centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente waarschijnlijk niet verder te verlagen. De Fed vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt iets hoger op 44.875 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 6047 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent tot 19.613 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 2 procent en wist daarmee wat te herstellen van de verkoopgolf in de techsector op maandag. Die werd veroorzaakt door de lancering van de chatbot van de Chinese start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.

In de chipsector verwerkten beleggers de kwartaalresultaten van ASML. De Nederlandse chipmachinemaker behaalde een recordomzet in het vierde kwartaal en kreeg ook veel meer nieuwe orders dan verwacht. Het aandeel ASML ging begin deze week ook onderuit door de zorgen over DeepSeek. Volgens ASML-topman Christophe Fouquet zijn innovaties als DeepSeek juist nodig om van AI een succes te maken. „Voor ons is iedereen die de kosten verlaagt goed nieuws. Want lagere kosten betekent meer toepassingen, en dat betekent meer chips en wij verkopen de machines om chips te maken.”

Nvidia daalde 2,8 procent. De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld steeg een dag eerder bijna 9 procent. Het aandeel wist daarmee een deel van de koersval van 17 procent op maandag weer goed te maken, die volgde op de onrust rond DeepSeek.

Microsoft en Facebook-eigenaar Meta zakten tot 1,2 procent. Beide grote techbedrijven, die flink investeren in AI, brengen na de slotbel in New York hun resultaten naar buiten. Ook elektrische autofabrikant Tesla (min 1,4 procent) opent dan de boeken.