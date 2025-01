Trump Media lanceert financiële producten ‘voor patriotten’

Dit geld zal worden geïnvesteerd in beursgenoteerde fondsen en crypto’s, naast andere beleggingsvehikels. Het bedrijf verwacht later dit jaar andere producten en diensten te lanceren, waaronder eigen beleggingsproducten. „We kijken ernaar uit om Truth.Fi te lanceren, beleggingsproducten te introduceren en synergieën te creëren”, zegt Devin Nunes, topman van het socialemediabedrijf. „Truth.Fi is een natuurlijke uitbreiding van de Truth Social beweging. We begonnen met het creëren van een platform voor vrije meningsuiting, voegden een ultrasnelle tv-streamingdienst toe, en nu stappen we over naar beleggingsproducten en gedecentraliseerde financiën”, vervolgt hij.

Het ontwikkelen van „America First beleggingsproducten” is volgens Nunes een volgende stap om een robuust financieel systeem op te zetten. Daarmee kunnen „Amerikaanse patriotten zich beschermen tegen de constante dreiging van gecanceld worden, censuur, de ontzegging van toegang tot bankdiensten en privacyschendingen door Big Tech en woke bedrijven”, aldus de topman.

De aankondiging volgt op klachten van Republikeinen dat banken sommige conservatieven oneerlijk behandelen. Tijdens een online-optreden vorige week op het World Economic Forum in Davos, klaagde president Trump bij de topman van Bank of America, Brian Moynihan, dat de bank conservatieven buitensluit. „Ik hoop dat je jouw bank openstelt voor conservatieven, want veel van hen klagen dat banken hen geen zaken laten doen”, waarschuwde Trump.

Hij richtte zich ook tot Jamie Dimon, bestuursvoorzitter van JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS. „Jij, Jamie en iedereen daar, ik hoop dat jullie je banken openstellen voor conservatieven, want wat jullie doen is verkeerd”, aldus de president.