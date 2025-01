Douane in actie tegen bende die illegale sigaretten importeerde

De gesmokkelde sigaretten werden waarschijnlijk gemaakt in fabrieken in Turkije en Iran. Tijdens de import werden valse productbeschrijvingen gebruikt. Zo stond bijvoorbeeld op de dozen met de sigaretten dat daar bouwmaterialen in zaten.

Dinsdag werden in het onderzoek arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen verdachten. Ook werden huiszoekingsbevelen uitgegeven. Het gaat onder meer om zeven arrestatiebevelen in Duitsland, twee arrestatiebevelen voor België en een voor Nederland. De huiszoekingen vonden plaats in Noord-Rijnland-Westfalen, Hessen en Beieren. Maar ook in België en Nederland. In totaal waren de maatregelen gericht tegen achttien verdachten.

Tijdens de actie zijn illegale sigaretten in beslag genomen en 51.000 kilogram waterpijptabak waarover evenmin belasting was betaald. De bende verkocht de onbelaste tabak met winst in verschillende lidstaten van de Europese Unie, aldus de douanediensten.

De samenwerkende diensten werkten al vier jaar aan de zaak.