Rutte na telefoontje nieuwe minister VS: kracht én eenheid nodig

Hegseth en zijn baas, de nieuwe president Donald Trump, eisen dat de NAVO-landen veel meer geld steken in defensie. Ze dreigen dat zij anders niet meer op de VS zouden kunnen rekenen. Doordat Trump bij zijn terugkeer in het Witte Huis bovendien meteen bondgenoten als Canada en Denemarken koeioneerde, voelen veel NAVO-landen zich minder veilig bij hun traditionele grote beschermheer.

Rutte herhaalt op X na de kennismaking met Hegseth dat „we sterk, eensgezind en paraat moeten zijn. Dat is waar de NAVO elke dag mee bezig is”. De Nederlandse secretaris-generaal van de militaire alliantie kijkt „ernaar uit om met je samen te werken aan het verder opschroeven van de defensie-uitgaven en de defensieproductie, voor een sterk bondgenootschap”.