AkzoNobel gaat meer banen schrappen, nog 200 extra ontslagen

Het bedrijf, met verfmerken als Sikkens en Flexa, heeft wereldwijd ongeveer 35.000 werknemers in dienst, van wie ongeveer 2400 in Nederland. Het hoofdkantoor van het bedrijf zit in Amsterdam. AkzoNobel wil niet zeggen hoeveel banen er in Nederland geschrapt worden.

Om kosten te verlagen werd eerder al bekend dat de verffabriek in het Zuid-Hollandse Groot-Ammers moest sluiten. Ook zei AkzoNobel dat locaties in Ierland en Zambia dichtgaan. Persbureau Reuters meldde woensdag dat er dit jaar nog vijf extra locaties van de verfmaker worden gesloten.

AkzoNobel kwam woensdag met tegenvallende resultaten. Het verfconcern zag de omzet in het vierde kwartaal licht stijgen, terwijl de nettowinst flink lager uitviel. Voor dit jaar wordt bovendien geen significant marktherstel verwacht.