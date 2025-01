AFM machteloos tegen buitenlandse flitskredietaanbieders

Voor aanbieders van flitskrediet in Nederland is een vergunning verplicht en gelden enkele regels, zoals een maximale kredietvergoeding. De leningen kunnen namelijk gepaard gaan met hoge kosten. Sommige van die kredietaanbieders werken vanuit andere landen binnen de Europese Unie. Via een speciale regeling werden zij gedwongen om ook aan de maximale kredietvergoeding te voldoen.

Maar de AFM mag niet optreden tegen een Europese aanbieder van flitskredieten, heeft het CBb dinsdag beslist. De toezichthouder was volgens de hoogste rechter op dit vlak niet bevoegd om een openbare waarschuwing uit te vaardigen voor een kredietverstrekker die in een andere lidstaat is gevestigd.

„Met het wegvallen van de regeling kan de AFM deze aanbieders niet dwingen zich te houden aan de maximumkredietvergoeding”, waarschuwt de AFM nu.