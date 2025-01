Commissie: Zweden kan cellen huren in buitenland

De Zweedse autoriteiten hebben een speerpunt gemaakt van de aanpak van bendegeweld. Dat leidt tot meer veroordelingen en vollere gevangenissen. Er moeten de komende jaren duizenden bedden bijkomen in detentiecentra, waarschuwt de gevangenisdienst.

Het Noord-Europese land overweegt daarom cellen in het buitenland te huren. Het hoofd van de onderzoekscommissie liet weten daar geen juridische obstakels voor te zien. Wel zou het parlement zo’n maatregel moeten goedkeuren.

Minister van Justitie Gunnar Strömmer zei op een persconferentie dat al gesprekken worden gevoerd met andere landen. Volgens Strömmer zijn nieuwe oplossingen nodig in het gevangeniswezen.

Ook Nederland overweegt cellen in het buitenland te huren vanwege de krapte in eigen land. Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) is op bezoek geweest in de Estse stad Tartu en werkt het idee momenteel verder uit. In de Tweede Kamer was kritiek op het plan.