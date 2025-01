Jumbo-topman Ton van Veen kondigt vertrek aan

„Jumbo verlaten was voor mij absoluut geen makkelijk besluit om te nemen, want na meer dan twintig jaar intensief verbonden te zijn met Jumbo, heb ik een groot ‘geel hart’. Ik heb er dan ook uitgebreid over gesproken met de Raad van Commissarissen (RvC) en Jumbo eigenaren familie Van Eerd”, zegt Van Veen zelf over zijn vertrek.

De 55-jarige Van Veen was jarenlang financieel directeur van de keten uit Veghel. In 2022 deed hij al een stap terug door die bestuursfunctie te verruilen voor een rol als commissaris, om meer tijd voor familie en zaken buiten Jumbo te hebben. Vervolgens werd hij echter gevraagd om terug te keren in het dagelijkse bestuur, omdat toenmalig Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte was geworden in een witwaszaak.

„Sindsdien heb ik, samen met mijn directieteam en alle andere collega’s en aangesloten ondernemers, hard gewerkt aan herstel van het vertrouwen en het versterken van de basis, waardoor er nu een goed fundament ligt voor verdere groei”, geeft Van Veen aan. Dit voelt voor hem daarom als een „logisch moment om het stokje over te dragen”. „De aankomende periode blijf ik nog aan om te zorgen voor een goede overdracht.”

Van Veen verklaarde eerder deze maand bij de presentatie van de jaarcijfers dat Jumbo een „serieuze crisis” achter de rug heeft. Vergeleken met sommige andere supermarkten in Nederland is Jumbo de afgelopen jaren minder voordelig geworden, gaf Van Veen toe. Daarom hanteert Jumbo nu een „hardere inkooplijn” dan eerst. Klanten merkten dat ook omdat er soms lege schappen waren als gevolg van de prijsonderhandelingen met leveranciers. Onder meer producten van Douwe Egberts, Nestlé en De Ruijter ontbraken enige tijd bij de keten.

Tegen zijn voorganger Van Eerd loopt inmiddels een strafzaak. Dat gaat om zaken buiten Jumbo. Autoriteiten deden in september 2022 een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, in het kader van een onderzoek naar witwassen waarbij de oud-coureur Theo E. hoofdverdachte is. Daarbij werd een hele voorraad contant geld gevonden wat bij justitie veel vragen opriep.