Noors staatsfonds boekt opnieuw recordwinst in 2024

Het fonds, dat de inkomsten van de Noorse staat uit olie- en gasproductie investeert, bezit gemiddeld 1,5 procent van alle beursgenoteerde aandelen wereldwijd, waaronder ook Shell en ASML. In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van 1,8 biljoen dollar (ruim 1,7 biljoen of 1700 miljard euro). Het rendement op de investeringen van het fonds bedroeg vorig jaar in totaal 13 procent en leverde een recordwinst op van 222 miljard dollar (ongeveer 214 miljard euro). Het oude record van omgerekend ongeveer 190 miljard euro in 2023 werd daarmee verbroken.

Investeringen in aandelen leverden 18 procent op in 2024. Naast aandelen investeert het fonds ook in obligaties, vastgoed en duurzame energie. Beleggingen in vastgoed en infrastructuur voor duurzame energie leverden minder op. Het fonds bleef daardoor in 2024 net iets achter bij de zogeheten benchmark waaraan het zichzelf meet.

Topman Tangen reageerde ook op DeepSeek, de Chinese start-up die deze week voor opschudding zorgde in de techsector. De chatbot van het bedrijf levert prestaties die vergelijkbaar zijn met concurrenten als ChatGPT tegen een fractie van de kosten. „Het nieuws van DeepSeek kwam voor ons als een verrassing, net als voor iedereen. Wel horen we bij onze ontmoetingen met bedrijfsleiders dat China op veel vlakken van technologische ontwikkelingen al vergevorderd is”, aldus de topman. Hij gaf aan geen grote veranderingen te hebben doorgevoerd in de beleggingsportefeuille na de forse koersdalingen in de techsector maandag.