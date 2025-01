Hondenverbod kost Britse politie miljoenen

De XL Bully wordt in het Verenigd Koninkrijk omschreven als de grootste Amerikaanse Bully. Het bezit is om een reeks bijtincidenten strafbaar voor mensen die er geen toestemming voor hebben. Naast de XL Bully staan in het land ook andere honden op een lijst met verboden soorten.

De politiechefs waarschuwen dat de kosten van handhaving flink oplopen en vragen de overheid om meer steun. Ze houden rekening met een kostenpost van 25 miljoen pond (bijna 30 miljoen euro) in de periode tussen februari vorig jaar en april 2025.

Sky News bericht dat tussen februari en september vorig jaar meer dan 4500 ‘verboden’ honden in beslag zijn genomen. 848 van de dieren zijn vervolgens ook gedood. Het kan volgens de politie ongeveer 1000 pond per maand kosten om een XL Bully in een kennel te houden.