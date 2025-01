Directeur Qbuzz biedt excuses aan voor busproblemen Zuid-Holland

„Voor veel reizigers is het openbaar vervoer op dit moment niet vanzelfsprekend. Hiervoor bied ik namens Qbuzz oprechte excuses aan”, zei Zuidberg. „Dat we nu reizigers soms letterlijk in de kou laten staan, leidt tot schrijnende verhalen die ons diep raken. Ik lig hier letterlijk wakker van.”

Qbuzz nam half december het busvervoer in en om steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk over van Arriva. Sindsdien zijn de problemen groot. Bussen rijden niet of komen te laat, chauffeurs weten soms de weg niet en Qbuzz zet tientallen dieselbussen in omdat een groot deel van de bij Iveco bestelde elektrische bussen door leveringsproblemen later komt. Het bedrijf had de concessie binnengehaald met de belofte dat het volledig emissieloos zou rijden.

„Het verduurzamen van het ov vergt veel van de hele sector, ook door de complexiteit van regels en wetten”, zegt Zuidberg. Zo duurt het volgens haar door de nieuwe Omgevingswet langer om vergunningen te krijgen, onder meer voor beoogde nieuwe busremises in Leiden en Gouda. Ook lukt het door een vol stroomnet (netcongestie) in vrijwel heel Zuid-Holland niet om bij sommige bestaande stallingen een zwaardere elektriciteitsaansluiting te krijgen. „Geen stroom betekent dat zero-emissiebussen op die plek niet kunnen laden en rijden”, aldus de directeur.

Qbuzz heeft beloofd 20 procent meer bussen te laten rijden dan Arriva deed. Het bedrijf trok daar tweehonderd chauffeurs extra voor aan. Maar omdat er ongeveer dertig chauffeurs minder dan verwacht overkwamen van Arriva en door een hoog ziekteverzuim, was er de afgelopen weken sprake van een personeelstekort. „We denken de komende weken genoeg bussen te hebben om de door ons beloofde 20 procent extra dienstregeling uit te voeren. Maar dat doet er niet toe als je als reiziger lang bij een halte blijft staan of als de bus niet komt, dat snappen we.”