Regiopremier meldt poging tot terreuraanslag op synagoge Sydney

Politiechef Dave Hudson sprak over een mogelijke antisemitische aanslag. Hij zei dat een speciale antiterreureenheid is gevormd door de regionale en federale politie en de inlichtingendienst. Aanleiding was de vondst van een caravan met explosieven en papieren met antisemitische teksten en het adres van een synagoge, tien dagen geleden in een wijk aan de noordrand van de metropool.

Een bewoner van de wijk Dural trof de caravan in zijn straat aan en keek binnen. Dit leidde tot de vondst van de explosieven. De politie meldt enkele aanhoudingen „in de marge van de zaak”, maar het onderzoek zit verder nog vast. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden en vraagt of iemand heeft gezien wie de caravan er parkeerde tussen 7 en 19 januari.