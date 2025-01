ASML flink hoger op Damrak na sterke resultaten, AkzoNobel daalt

ASML stond in de afgelopen dagen flink onder druk en zag maandag alleen al 19 miljard euro aan beurswaarde verdampen. Ook Besi en ASMI moesten het ontgelden. Beleggers schrokken van de lancering van de goedkope chatbot van de Chinese start-up DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 909,72 punten. Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de hoofdindex maandag nog ruim onder de 900 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 841,53 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,4 procent. Londen bleef onveranderd en Parijs verloor 0,4 procent.

AkzoNobel (min 4 procent) was de grootste daler in de AEX, na tegenvallende resultaten. Het verfconcern zag de omzet in het vierde kwartaal licht stijgen, terwijl de nettowinst flink lager uitviel. Topman Greg Poux-Guillaume verwacht daarnaast geen significant marktherstel in 2025. De efficiencymaatregelen die het bedrijf neemt zullen volgens hem wel verder bijdragen aan het bedrijfsresultaat. AkzoNobel liet vorig jaar weten wereldwijd ongeveer 2000 banen te schrappen om kosten te verlagen.

Air France-KLM won 0,1 procent. KLM gaat 250 kantoorbanen schrappen, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

In Parijs zakte LVMH 5 procent. Het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior zag de winst afgelopen jaar kelderen. De verkopen van luxeconcerns staan al tijden onder druk, met name omdat mensen in China voorzichtig zijn met hun uitgaven. Ook andere Franse luxebedrijven zoals Kering en Hermès gingen omlaag.

De euro was 1,0423 dollar waard, tegen 1,0426 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 73,93 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 77,56 dollar per vat.