Deense premier: Europese landen steunen Denemarken in strijd om Groenland

„De duidelijke boodschap van vrienden in de Noordse landen en Europa, en ook van buiten Europa, is dat natuurlijk grondgebieden en de soevereiniteit van landen gerespecteerd moeten worden”, aldus Frederiksen tegen de Deense omroep TV2. „Dat is essentieel voor de internationale gemeenschap zoals we die hebben opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Groenland is een zelfstandig land, maar valt wel onder het Koninkrijk Denemarken. Trump zou het enorme eiland graag in handen hebben, omdat het strategisch ligt en rijk is aan bodemschatten. Denemarken maakt bezwaar tegen de wens van de Amerikaanse president.

Frederiksen is bezig met een toer in Europa om steun te vergaren en de Denen en de buitenwereld te laten zien dat haar land niet alleen staat. Eerder was ze in Berlijn. Na haar bezoek aan Parijs bezocht ze NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel. Die ziet volgens ingewijden voorlopig geen rol in het bijeenbrengen van of bemiddelen tussen Kopenhagen en Washington.

Frankrijk heeft geopperd troepen naar Groenland te sturen, liet buitenlandminister Jean-Noël Barrot dinsdag weten. „Waarom niet, als we voor een veiligheidsvraagstuk komen te staan?” zei Barrot op de Franse zender Sud Radio. „De Europese grenzen zijn soeverein. Als Denemarken de hulp inroept van de EU-landen, dan zal Frankrijk klaarstaan.” De Deense regering zei daar echter nog niet voor voelen.

Marineschepen

Een dag eerder maakte Denemarken wel bekend zijn eigen militaire uitgaven in het poolgebied op te schroeven. Het land trekt bijna 15 miljard Deense kronen –omgerekend 2 miljard euro– uit voor onder meer drie marineschepen.

De Denen zijn overigens al langer van plan meer geld te gaan besteden aan defensie, ook in het poolgebied. Vorig jaar maakten ze ruim 25 miljard euro vrij voor een periode van tien jaar. Eind december, twee dagen nadat Trump controle over Groenland „absolute noodzaak” had genoemd, kondigde Denemarken al aan dat er meer geld naar het gebied zou gaan.

Trump belde onlangs ook al met de Deense premier over Groenland. Frederiksen zei dat ze in het gesprek heeft herhaald dat Groenland niet te koop is. Volgens The Financial Times verliep dat gesprek „verschrikkelijk” en zou Trump agressief zijn geweest en hebben gedreigd met handelstarieven voor Denemarken. Volgens een diplomaat zijn de Denen nu in crisismodus.