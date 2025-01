Kallas: EU moet haar kracht niet onderschatten in relatie met VS

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU spraken maandag in Brussel over de vraag hoe ze moeten reageren op de nieuwe regering in Washington. President Donald Trump komt voortdurend met nieuwe plannen en eisen die de EU raken.

Europa moet de rangen sluiten, concludeerden de bewindslieden. „We staan verenigd sterker. Daar was iedereen het over eens”, aldus Kallas.

Ze wees ook op de gemeenschappelijke banden die tussen de VS en EU bestaan. Beide economieën zijn nauw met elkaar verbonden, ook als het gaat om veiligheid. „Het is niet zo dat de VS geen belangen hebben in de EU.”

Trump voert druk uit op EU-lidstaat Denemarken om Groenland af te staan. Hij heeft eerder gezegd Groenland desnoods militair te willen innemen. Hij heeft hierover volgens de Financial Times een zeer hard gesprek gevoerd met de Deense premier Mette Frederiksen. Daar wilde Kallas weinig over kwijt, behalve dat ze de Denen steunt.

Ook dreigde Trump voor zijn aantreden Europa met nieuwe importtarieven. Trump stoort zich al lang aan het handelsoverschot dat de EU heeft met de VS. Tot dusver is Trump nog niet met concrete stappen tegen de EU gekomen. In Brussel wordt wel duidelijk gemaakt dat de Europese Commissie in dat geval tegenmaatregelen heeft klaarliggen.

„Trump denkt niet in termen van verdragen en vrijhandel, maar in termen van macht, machtsuitoefening en machtsblokken. En daar zullen we ons toe moeten verhouden”, zei minister Caspar Veldkamp na afloop van de vergadering. Het is volgens hem niet „effectief” om op iedere uitspraak van Amerikaanse kabinetsleden te reageren.

De EU staat met de komst van Trump lager op het lijstje van de VS. Dat werd meer dan duidelijk uit de gesprekken die de nieuwe Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken in de eerste drie dagen na zijn aantreden voerde. Dat waren bijna uitsluitend leiders in Azië en het Midden-Oosten, met een enkele Europeaan.