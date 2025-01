Hersteld hervormde gemeente in Nunspeet, evangelisatiewerk Heerenveen begonnen – en ander plaatselijk kerknieuws

Inloophuis Heerenveen

Met een dienst van Woord en gebed, geleid door ds. H.J. van Marle uit Staphorst, is zaterdag het evangelisatiewerk in Heerenveen vanuit de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) van start gegaan.

De dienst, in kerkzaal Trinitas in Heerenveen, was belegd door de hersteld hervormde gemeente Vledderveen, samen met de classis Noord van de HHK en het bestuur van Stichting Evangelisatie Heerenveen.

Alle gemeenten uit de classis Noord werken samen in dit evangelisatieproject. Het bestuur ervan is aangesteld door het breed moderamen van deze classis. Vanuit de verschillende gemeenten hebben bestuursleden zitting genomen in het bestuur.

De afgelopen jaren is er veel werk verzet om de stichting op te richten, een inloophuis te openen en een evangelist aan te stellen, laat J. (Jarne) Eenkhoorn, secretaris van Stichting Evangelisatie Heerenveen, weten. „Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en daarom werd er afgelopen zaterdag een dienst gehouden.”

De dienst werd geleid door ds. Van Marle. „Ds. Van Marle is vanaf het eerste uur nauw betrokken bij het evangelisatiewerk vanuit de classis Noord. Sinds het bestuur gevormd is, maakt ds. Van Marle deel uit van de raad van advies.”

De Staphorster predikant bediende zaterdag het Woord vanuit Johannes 1:29-43, met name het 29e vers: „Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.” In de prediking stond hij stil bij ”Een heilsboodschap aan het adres van de wereld”, onderverdeeld in drie punten: een getuige, het getuigenis en de vrucht van het getuigenis.

Na de prediking sprak ds. Van Marle evangelist L. (Martin) de Bruin, samen met zijn vrouw en kinderen, toe. Daarna zongen de aanwezigen hen staande Psalm 90 vers 9 toe. De Bruin zal namens de stichting vanuit Inloophuis Noorderlicht werkzaam zijn in Heerenveen.

Aansluitend aan de dienst was er gelegenheid de evangelist de hand te drukken en elkaar te ontmoeten. Ook was het mogelijk om het inloophuis te bezichtigen. Veel bezoekers maakten hier gebruik van.

Op zaterdag 8 februari wordt het inloophuis officieel geopend voor de inwoners van Heerenveen. Aansluitend wordt er open dag gehouden, van 12.00-16.00 uur.

Hhg Nunspeet-Hulshorst

In Nunspeet bestaat per 1 maart een hersteld hervormde gemeente. Het breed moderamen van de classis Noord-Veluwe van de Hersteld Hervormde Kerk heeft besloten tot de stichting van een hhg Nunspeet-Hulshorst. Het reageert daarmee op een verzoek van een groep hersteld hervormden in Nunspeet voor de vorming van een hhg in hun woonplaats.

Uit een enquête in het afgelopen najaar onder in Nunspeet wonende hersteld hervormde gemeenteleden is gebleken dat er zeker belangstelling is voor de nieuwe gemeente. Van 125 personen is duidelijk dat ze zich erbij aansluiten, 50 overwegen dat. De meesten van hen kerken nu in Elspeet.

Nunspeet behoorde tot nu toe tot het voedingsgebied van de hersteld hervormde gemeente Doornspijk-Nunspeet. Nunspeters die in Doornspijk naar de kerk gaan, worden niet verplicht om lid te worden van de nieuwe gemeente.

Het breed moderamen treft nu voorbereidingen voor de vorming van de gemeente en het houden van erediensten in Nunspeet. „Dat heeft best wat voeten in de aarde”, zegt scriba Gijsbert Bouw. „Het kan nog een enkele maand duren voordat er daadwerkelijk erediensten worden gehouden.” Komende maand is er een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden.

De erediensten worden gehouden in het gebouw van autobedrijf Mudde Kok. In het pand zijn ook geschikte ruimten voor doordeweekse activiteiten als catechisatie en jeugdvereniging.

De Open Hof Dronten

Voormalig kerkgebouw Open Hof in Dronten. beeld OVT Ontwikkeling

De protestantse gemeente in Dronten heeft voormalig kerkgebouw en zalencentrum Open Hof definitief verkocht aan projectontwikkelaar OVT Ontwikkeling uit Emmeloord. In juni 2022 werd er de laatste kerkdienst gehouden.

In het gebouw is nu Hospice Dronten gevestigd. OVT streeft ernaar dat in de uitwerking van haar plannen met het gebouw ook ruimte zal blijven voor het hospice. OVT gaat de planuitwerking nu bespreken met de gemeente Dronten.

Open Hof is een van de oudste kerken van Dronten. De toenmalige hervormde gemeente nam het gebouw in 1965 in gebruik. De protestantse gemeente komt nu alleen samen in kerkgebouw De Ark. De financiële situatie van de gemeente, de behoefte om samen gemeente te zijn in één kerkgebouw en de terugloop in ledental waren redenen om Open Hof af te stoten. De 30 meter hoge kerktoren is een gemeentelijk monument.