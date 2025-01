”Vrije gemeente Nederland” naast ”vrije evangelisatie Linschoten” – en ander plaatselijk kerknieuws

Vrije gemeente

„Neem ze mee. Raap ze van de straat.” Met die woorden adverteerde ”vrije gemeente Nederland” vorige week in het Reformatorisch Dagblad voor de kerkdienst op vrijdagavond in Linschoten, met P. Lissenburg als voorganger. Deze vrije gemeente bestaat inmiddels zo’n anderhalf jaar, blijkt na enige navraag.

Lissenburg vervult alle kerkdiensten die de vrije gemeente Nederland organiseert. Zo’n twintig keer per jaar preekt hij op vrijdagavond om half acht in Linschoten, een dorp onder de rook van Utrecht, in zalenverhuur ”Bij de Tol”. Verder belegt deze gemeente geen diensten. De vrijdagavonden worden door zo’n dertig tot vijftig mensen bezocht. Na iedere dienst is er een koffiemoment met gelegenheid tot vragen stellen.

Op steenworp afstand van Bij de Tol bevindt zich in Linschoten nog een evangelisatie-initiatief. Iedere vrijdagavond organiseert ”vrije evangelisatie Linschoten” een kerkdienst in de hervormde kerk. Het initiatief dateert uit 1935. Meestal komen er zo’n twintig bezoekers op af. De diensten worden geleid door allerlei voorgangers, met en zonder de titel van predikant.

Lissenburg, die tot 2020 verbonden was aan de vrije hervormde gemeente van Scherpenisse, preekte tot maart 2023 maandelijks in de vrije evangelisatie Linschoten. Naar verluidt ontstond tussen de voorganger en het tweekoppige bestuur van de vrije evangelisatie Linschoten een conflict. Lissenburg zou gewild hebben dat er naast hem geen andere predikanten meer voorgingen bij de evangelisatie. Toen het bestuur daar niet in meeging, vertrok hij.

Lissenburg en de beide besturen wilden desgevraagd geen toelichting geven.

Wandkleed Zwolle

In Academiehuis Grote Kerk in Zwolle werken inwoners van de provincie tot en met 30 maart aan een 35 meter lang wandkleed over het slavernijverleden van Overijssel. Ze borduren, quilten, punchen en tuften. Het ontwerp daarvoor van de Overijsselse kunstenaar Amber Hyacinth is gebaseerd op de geschiedenis en persoonlijke verhalen van nazaten die met een onderzoek van de Overijsselacademie naar boven kwamen. „Ook in Overijssel zijn vele sporen van de pijnlijke koloniale geschiedenis terug te vinden”, aldus Hyacinth.

Vanaf eind april is het wandkleed in totaliteit te bewonderen, eerst in het Academiehuis en vervolgens in De Museumfabriek in Enschede, waar het project wordt afgesloten met een manifestatie rondom de Keti Koti-viering.

Toren Hummelo

De toren van de hervormde kerk in Hummelo. beeld RD, Anton Dommerholt

Stichting Gelderse Kerken begint in het voorjaar met de restauratie van de toren van de Dorpskerk in Hummelo (Achterhoek). De vierkante, bakstenen toren verkeert volgens de stichting in kritieke toestand. In de houten torenconstructie is een actieve zwamvorming aangetroffen, waardoor de toren op termijn in gevaar komt en zelfs kan instorten. Het weghalen van de zwam is een complexe opgave. Gelijktijdig wordt onderhoudswerk uitgevoerd, zoals het herstel van het stuc- en metselwerk en het opnieuw monteren van de afgazingen en de galmborden. De restauratie gaat ongeveer vier maanden duren en de kosten bedragen 160.000 euro.

De toren wordt sinds 2011 beheerd door Stichting Gelderse Kerken. De kerk zelf is in het bezit van de protestantse gemeente Hummelo. De kerk in Hummelo dateert uit 1839 en is een rijksmonument.

Rk-kerk Barneveld

De rooms-katholieke Catharinakerk in Barneveld. beeld Wikimedia

In Barneveld is een stichting opgericht die een grote sponsoractie gaat houden voor een grondige renovatie van de 155 jaar oude toren van de rooms-katholieke Catharinakerk in het centrum van het dorp. De toren heeft door verroeste muurankers en scheuren in de torenmuren ernstige schade opgelopen. De restauratiekosten worden geschat op 160.000 euro. Inmiddels is 10.000 euro ingezameld. Stichting Hart voor Barneveldse Catharinatoren benadert nu bedrijven en organisaties met het verzoek bij te dragen.

De toren behoorde tot de eerste Catharinakerk, die in 1880 werd gebouwd. Omdat dat kerkgebouw op den duur te klein zou worden voor het aantal kerkgangers, werd het in 1929 vervangen door een grotere kerk. De karakteristieke toren bleef toen –enigszins aangepast– staan. Het stichtingsbestuur wil binnen een jaar het geld voor de renovatie bij elkaar krijgen.