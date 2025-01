KLM schrapt 250 kantoorbanen, sluit gedwongen ontslagen niet uit

In oktober vorig jaar kondigde KLM een pakket maatregelen aan om de financiële en operationele prestaties van het bedrijf structureel te verbeteren. „De afgelopen maanden zijn de maatregelen, die moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro, verder uitgewerkt”, stelt KLM nu.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de ontslagronde.

„Het is voor onze toekomst cruciaal om kosten structureel te verlagen en daar horen pijnlijke keuzes bij. Een daarvan is het reduceren van het aantal kantoorfuncties”, aldus Rintel. KLM blijft voor „operationele of schaarse functies” personeel werven, „zodat we onze operationele capaciteit zo veel mogelijk kunnen inzetten.”

Eerder maakte KLM bekend dat het de bouw van een nieuw hoofdkantoor en de investeringen voor twee andere gebouwen uitstelt. „Verder zijn er maatregelen in het hele bedrijf om de productiviteit met minimaal 5 procent te vergroten en de winstgevendheid te verbeteren. Investeringen worden heroverwogen en uitgesteld, en er loopt een verkenning om activiteiten die niet direct bijdragen aan de uitvoering van vluchten af te stoten of stop te zetten”, besluit de topvrouw.