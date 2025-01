Aandacht voor Fed-besluit en cijfers ASML en AkzoNobel op Damrak

ASML stond in de afgelopen dagen onder druk en zag maandag alleen al 19 miljard euro aan beurswaarde verdampen. Beleggers schrokken van de lancering van de goedkope chatbot van de Chinese start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT. Het aandeel lijkt woensdag hoger te gaan openen.

Verfconcern AkzoNobel zag de omzet in het vierde kwartaal licht stijgen, terwijl de nettowinst flink lager uitviel. Volgens topman Greg Poux-Guillaume was 2024 een jaar waarin het concern op eigen kracht wist te groeien ondanks de gemengde marktomstandigheden. Vooruitkijkend verwacht de topman geen significant marktherstel in 2025. De efficiencymaatregelen die het bedrijf neemt zullen volgens Guillaume wel verder bijdragen aan het bedrijfsresultaat. AkzoNobel liet vorig jaar weten wereldwijd ongeveer 2000 banen te schrappen om kosten te verlagen.

Verder kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Het is het eerste rentebesluit onder de tweede termijn van de Amerikaanse president Trump. De centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente waarschijnlijk niet verder te verlagen. De Fed vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren. Ook komen na de slotbel op Wall Street de cijfers van Microsoft, Tesla en Facebook-eigenaar Meta naar buiten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een hoger begin, na het herstel in de Amerikaanse techsector. Zo steeg Nvidia bijna 9 procent. Maandag kelderde het AI-chipbedrijf nog 17 procent door de onrust rond DeepSeek. In Azië waren de meeste beurzen gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar. In Japan en Australië werd wel gehandeld en wonnen de beurzen 1 en 0,6 procent.

De euro was 1,0435 dollar waard, tegen 1,0426 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 73,70 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 77,35 dollar per vat.