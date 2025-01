Amerikaanse Senaat blokkeert sancties tegen Strafhof Den Haag

Bijna iedere Democraat en onafhankelijke senator stemde tegen. De Republikeinen van president Donald Trump steunden het wetsvoorstel. Het was de bedoeling elke buitenlander te straffen die Amerikaanse burgers of burgers van een bondgenoot zoals Israël, onderzoekt, arresteert, vasthoudt of vervolgt.

Democraten in de Senaat zeiden dat ze het eens waren met een groot deel van de wet. Zij wezen echter op het risico dat de VS belangrijke bondgenoten van zich vervreemdt. Ook zouden werknemers op lager niveau bij het hof in Nederland de dupe kunnen worden. De wet zou ook Amerikanen kunnen treffen zoals bedrijven waarvan producten het ICC beschermen tegen hackers.

Het ICC verdenkt Netanyahu en diens ex-minister onder meer van oorlogsmisdaden tegen Palestijnen.