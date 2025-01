Van loep tot sprekende airfryer

„We beginnen bij een eenvoudige handloep en eindigen bij sprekende keukenapparatuur”, zegt directeur Edwin Prosman (52). Zijn onderneming levert allerlei producten voor mensen met een beperkt of geen gezichtsvermogen. „Bij ons kun je terecht als een bril niet afdoende is.” Daarbij gaat het in Nederland naar schatting om zo’n 350.000 personen.

Apparaatje spreekt een tekst uit als je daar met je vinger naar wijst

Iris Huys ontstaat in 1987, onder een andere naam: Low Vision en Braille Center. Een vertegenwoordiger van onderdelen van brillen krijgt vragen over vergrootglazen, waarna hij overschakelt naar de handel in dat product. Het assortiment breidt voortdurend uit. Prosman, met een opleiding in de elektronica, treedt in 1993 in dienst als technisch medewerker.

In 1999 neemt hij samen met zijn zwager de vennootschap over. Het bedrijf verkast vervolgens van Bunnik naar Gouda. In 2017 volgt daar de verhuizing naar een ruimer pand. In 2008 wordt de naam aangepast. „De vorige leidde tot verwarring, omdat andere bedrijven en organisaties vergelijkbare namen hebben. We wilden onze eigen identiteit duidelijker in de markt zetten, ook met een nieuw logo.”

Oplossing zoeken

In de showroom van Iris Huys liggen aangepaste spellen, zoals ”Mens erger je niet”. beeld Fred Libochant

Prosman heeft, zoals hij zegt, „een zwak voor mensen met een hulpvraag.” Wie bij Iris Huys aanklopt, krijgt een vrijblijvende analyse. „We gaan na welke hulpmiddelen geschikt zijn. Het betreft bijna altijd maatwerk.” Hij benadrukt: „Een oplossing zoeken, dat staat voorop, daarna kijken we hoe we die financieren. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en regelen, als dat mogelijk is, de vergoeding.”

Er vindt ook verkoop plaats via de website en op afspraak in de showroom.

Juiste verlichting is een eerste stap en kan veel betekenen. „Daglicht heeft het optimale spectrum aan kleuren. Dat probeer je met een leeslamp te benaderen.” Zulke lampen zijn ook in trek bij mensen die met kleine objecten of kleuren bezig zijn, voor werk of hobby. „Voor ouderen, al vanaf 45 jaar, neemt de lichtbehoefte aanzienlijk toe.”

Een handloep is qua vergroting en lichtkleur in tal van varianten verkrijgbaar. Meer vergroting biedt een beeldschermloep. „Je legt de tekst eronder en die verschijnt in gewenst formaat op het scherm. Weer een stap verder: de spreekvariant, waarbij de tekst wordt voorgelezen.”

Rummikub is voorzien van stickers met braille

Prosman laat een apparaatje zien dat vastzit aan een bril. Dat spreekt een tekst uit als je daar met je vinger naar wijst. Actueel is de opmars van kunstmatige intelligentie (AI). „Voor onze doelgroep een mooie ontwikkeling. Je stelt een vraag aan de hand van een tekst en je hoort meteen een antwoord.”

Bediening via spraak

Iris Huys treedt voor een aantal merken op als exclusieve dealer in Nederland. „We importeren vanuit de hele wereld, onder meer vanuit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS en Australië.” Elk jaar is er in Frankfurt een beurs om contacten te leggen. Iris Huys ontwikkelt zelf ook. Prosman noemt in dat verband de sprekende airfryer. „Wij laten knoppen vervangen of toevoegen en elektronica inbouwen voor bediening via spraak.” Hij verkoopt ovens, magnetrons, wasmachines en kookplaten met dezelfde techniek.

In de showroom van Iris Huys liggen verder onder meer aangepaste spellen, zoals het klassieke ”Mens erger je niet.” „De pionnen passen we aan, zodat elk ervan een unieke vorm heeft die een blinde voelt.” Rummikub is voorzien van stickers met braille.

Waardoor onderscheidt Iris Huys zich van concurrenten? Prosman: „We hebben een heel breed assortiment, we leveren alleen producten waarvan we de kwaliteit kunnen garanderen en we zijn sterk in advies en service. We hebben 37 jaar ervaring en stralen degelijkheid uit.” Daaraan voegt hij toe: „Het grote doel van onze organisatie is: het zelfstandig laten participeren van blinden, slechtzienden en ouderen in de maatschappij.”