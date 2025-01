Luxeconcern LVMH ziet winst over 2024 kelderen

Onder de streep bleef ongeveer 12,5 miljard euro over, 17 procent minder dan in het voorgaande jaar. De omzet daalde met 2 procent tot 84,6 miljard euro. Ook bij de belangrijkste mode- en lederwarentak van het concern, goed voor ruim 41 miljard euro, namen de verkopen af. De sterkste verkoopdaling nam de wijn- en sterkedranken­divisie van LVMH voor haar rekening, met 11 procent.

Leveranciers van luxegoederen zoals dure horloges, sieraden, lederwaren en andere accessoires staan al tijden onder druk, vooral omdat consumenten in China het voorzichtig aan doen. Deze bedrijven profiteerden twee jaar geleden nog flink van de inkomsten uit dat land, een belangrijke markt voor luxemerken, als gevolg van het opheffen van strenge coronamaatregelen.

Het Amerikaanse adviesbureau Bain & Company meldde vorige week nog dat de verkoop van luxeartikelen in China vorig jaar naar schatting met 20 procent is gedaald. Dat is de scherpste afname sinds ten minste 2011. Ook voor de eerste helft van 2025 verwacht het bureau dat de marktomstandigheden moeilijk blijven.

Het Britse modebedrijf Burberry, bekend van het kenmerkende ruitmotief, meldde vorige week al dat de verkopen in het vorige kwartaal zijn gedaald. Aanleiding was onder andere minder vraag in Azië. Modehuis Chanel moest banen schrappen in de VS, na een waarschuwing voor een lastiger handelsklimaat. Het Zwitserse luxeconcern Richemont, waar onder meer Cartier onder valt, kwam eerder deze maand nog met beter dan verwachte verkoopcijfers, maar ook dat bedrijf zag dat de vraag in China achterbleef.