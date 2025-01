OpenAI lanceert ‘op maat gemaakte’ ChatGPT voor overheid VS

OpenAI denkt dat de efficiëntie en productiviteit van de Amerikaanse overheid kan worden verbeterd door het toepassen van kunstmatige intelligentie. Volgens het bedrijf biedt ChatGPT Gov grotendeels dezelfde functies als de reguliere chatbot. Ook kunnen overheidsmedewerkers eigen tools bouwen en delen binnen hun werkomgeving.

OpenAI meldt dat 90.000 gebruikers verspreid over 3500 overheidsinstellingen sinds 2024 al ruim 18 miljoen berichten hebben verstuurd via ChatGPT. „We kijken ernaar uit om samen te werken met overheidsinstanties om de dienstverlening aan de Amerikaanse bevolking te verbeteren door middel van AI en om het publieke vertrouwen in deze cruciale technologie te bevorderen”, meldt het bedrijf in een bericht op zijn website.