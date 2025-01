Chipbedrijven verder omlaag op positief Damrak

De chipsector werd maandag flink opgeschud door de onverwacht snelle opmars van de Chinese AI-tool DeepSeek. Die behaalt met minder rekenkracht verrassend goede prestaties, wat gevolgen kan hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten.

Verder zat de stemming op de beurzen er dinsdag goed in, geholpen door meevallende resultaten van een aantal bedrijven. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot 0,4 procent hoger op 898,41 punten. Maandag dook de hoofdindex nog ruim onder de 900 punten als gevolg van de zware verliezen in de chipsector. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 841,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent, Parijs eindigde 0,1 procent in de min.

Betalingsverwerker Adyen ging, zonder duidelijke reden, aan kop in de AEX met een koerswinst van 3,3 procent. Ook dataleverancier Wolters Kluwer, techinvesteerder Prosus en zorgtechnologiebedrijf Philips stonden in de kopgroep, met winsten tot 1,4 procent. Uitzender Randstad won 0,7 procent na een koopadvies van zakenbank Jefferies.

ING eindigde een fractie hoger. De bank heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van de activiteiten in Rusland aan een in Moskou gevestigde investeerder. Sinds februari 2022 heeft ING geen nieuwe zaken meer gedaan met Russische bedrijven en de activiteiten teruggeschroefd. De verkoop zal naar verwachting leiden tot een boekverlies van ongeveer 400 miljoen euro.

Alfen maakte een opvallende koerssprong van 12,5 procent in de MidKap. De energiespecialist tekende een overeenkomst met FlevoBESS voor de levering van een groot energieopslagsysteem nabij Dronten.

NSI werd 10 procent hoger gezet. Het vastgoedbedrijf boekte in 2024 meer winst dan verwacht. Topman Bernd Stahli sprak van „uitstekende operationele resultaten” en stelt optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor 2025.