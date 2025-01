Ex-minister Bruins Slot wordt generaal-majoor bij landmacht

Bruins Slot (47) was in het laatste kabinet-Rutte minister van Binnenlandse Zaken en later van Buitenlandse Zaken. Eerder, van 2010 tot 2019, zat ze in de Tweede Kamer.

Voordat Bruins Slot naar de politiek overstapte, was ze beroepsmilitair. Ze begon haar carrière bij de landmacht binnen de artillerie en werd onder meer uitgezonden naar Afghanistan.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim is blij dat de oud-minister terugkeert. „Met al haar opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is zij een aanwinst voor Defensie.”