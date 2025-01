Jansen ‘geschrokken’ van mogelijk verzwakte viaducten

De problemen draaien om zogeheten tand-nokconstructies die worden gebruikt om delen van een viaduct met elkaar te verbinden. Minister Barry Madlener (Infrastructuur) schreef vorige week in antwoorden op Kamervragen dat ongeveer honderd bruggen en viaducten met zulke constructies zijn onderzocht. Bij negentig daarvan is de constructie „met de huidige kennis eigenlijk verkeerd geweest”, aldus Jansen. Zeventien bouwwerken „moeten acuut worden aangepakt”.

„Het verkeer kan op dit moment op een veilige wijze over deze viaducten zijn weg blijven vervolgen”, zei de staatssecretaris. Alleen bij knooppunt Velperbroek moet het vrachtverkeer een andere weg nemen. Over enkele maanden komt daar een steunconstructie, maar het is nog niet zeker of het vrachtverkeer dan weer zoals normaal langs het knooppunt kan.