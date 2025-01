Nvidia herstelt iets op Wall Street na historisch waardeverlies

Economie

Nvidia wist dinsdag weer wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York, na het historische waardeverlies een dag eerder. De nieuwe goedkope chatbot van de Chinese start-up DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT, zorgde maandag voor een verkoopgolf in de chipsector. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, kelderde daardoor 17 procent en kende de slechtste beursdag sinds maart 2020. Het boegbeeld van de AI-hype in de VS raakte bijna 600 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. Dat is het grootste waardeverlies voor een Amerikaans bedrijf ooit.