Italiaanse bank Mediobanca wijst overnamebod van kleinere bank af

Mediobanca vreest dat een fusie met Monte dei Paschi nadelig is voor het eigen verdienmodel, gericht op vermogensbeheer voor rijke cliënten en advies bij fusies of overnames. Belangrijke klanten dreigen na een fusie weg te lopen naar internationale financiële concerns, schrijft het bestuur in een reactie op het onverwachte overnamebod van afgelopen vrijdag.

Volgens Mediobanca levert een fusie bovendien geen grote kostenvoordelen op. Daarnaast zou het moeilijk vast te stellen zijn hoeveel de aandelen van Monte dei Paschi daadwerkelijk waard zijn, wat een financieel risico is. De oudste bank ter wereld kampt bijvoorbeeld met relatief veel slechte leningen en loopt volgens Mediobanca juridische risico’s, wat de aandelenprijs kan beïnvloeden.