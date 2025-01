Europese Commissie veroordeelt aanvallen op ambassades

„Als algemeen principe roept de Europese Commissie op tot de bescherming van diplomatieke gebouwen in overeenstemming met de Conventie van Wenen”, voegde de woordvoerder daaraan toe.

Volgens hem volgen de ontwikkelingen in Congo elkaar snel op. „We volgen ze op de voet.”

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Brussel de escalatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo veroordeeld, zei de woordvoerder. Ook bespraken de ministers daar de recente inname van Goma door de M23-rebellen. Lidstaten hebben zich volgens de woordvoerder „bereid verklaard maatregelen te nemen tegen degenen die de vrede en stabiliteit in de Democratische Republiek Congo in gevaar brengen”.

De lidstaten drongen er bij Rwanda op aan om zijn steun aan M23 in te trekken en zijn troepen uit de Democratische Republiek Congo (DRC) terug te trekken.

EU-chef Kaja Kallas veroordeelde een aantal dagen geleden het hernieuwde offensief van M23, evenals de inname van Goma. „De voortdurende opmars van de M23 is een onaanvaardbare schending van het overeengekomen staakt-het-vuren en verdiept de rampzalige humanitaire crisis in het oosten van de DRC verder”, zei de woordvoerder.