Zeldzame bamboemaki’s geboren in ZooParc Overloon

De laatste keer dat in Overloon bamboemaki’s werden geboren is ruim tien jaar geleden. In de Apenheul in Apeldoorn kwam in 2019 voor het laatst een bamboemaki ter wereld.

De twee aapjes, waarvan het geslacht nog niet bekend is, werden al op 12 januari geboren, maar dat is pas nu bekendgemaakt. De verzorgers vermoedden wel dat de moeder drachtig was, maar pas bij de geboorte wisten ze dat zeker.

De dieren zijn eerst nog apart gehouden om ze te laten wennen en om te controleren of ze voldoende voedsel en verzorging kregen van de moederaap.

Bezoekers kunnen de jongen zien door de ramen van het binnenverblijf, waar ze zoveel mogelijk rust krijgen. In het voorjaar mogen ze voor het eerst naar buiten.

De bamboemaki is afkomstig uit de moerasgebieden op Madagaskar. Wereldwijd leven er nog maar 2000 tot 2500 in het wild.