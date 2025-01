Congolese minister na rellen: orde hersteld, ambassades beveiligd

De aanvallen op ambassades zijn internationaal scherp veroordeeld. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp sprak over ernstige berichten uit Kinshasa. „Het is onze absolute prioriteit om de veiligheid van onze collega’s te garanderen in deze angstige situatie. Vreselijk dat zij dit moeten meemaken”, schreef hij op X. Zijn Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot noemde het geweld tegen de diplomatieke posten onacceptabel.

Nederland deelt in Kinshasa een gebouw met de Belgische ambassade. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt volgens persbureau Belga dat daar een poort in brand is gestoken. Het vuur zou snel onder controle zijn gebracht. Nieuwsblad Knack bericht dat ook een wachtershuisje schade zou hebben opgelopen.

De onrust in Kinshasa volgde op berichten dat opstandelingen een grote stad zijn binnengevallen in het oosten van Congo. Die rebellen van de groep M23 worden volgens experts gesteund door buurland Rwanda, een van de landen waarvan de ambassade nu zou zijn aangevallen. „Dit komt allemaal door Rwanda”, zei een betoger in de hoofdstad tegen persbureau Reuters. „Wat Rwanda doet, gebeurt in samenwerking met Frankrijk, België, de Verenigde Staten en anderen. De bevolking van Congo is het zat. Hoe vaak moeten we nog sterven?”