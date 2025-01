Topman Philips waarschuwt EU voor rem op AI-innovatie

„We moeten ervoor waken dat onbedoelde gevolgen van regelgeving innovatie in Europa afremmen”, zei de bestuursvoorzitter dinsdag. „Europa dreigt achter te blijven, juist nu we sterk, besluitvaardig en concurrerender moeten zijn”, vervolgde hij.

Europese bedrijven zijn er nog niet in geslaagd baanbrekende AI-software te ontwikkelen. De meest geavanceerde modellen zijn in handen van Amerikaanse bedrijven, terwijl ook China steeds sterker opkomt met technologie zoals de nieuwe chatbot van DeepSeek. Die chatbot lijkt te kunnen concurreren met de belangrijkste Amerikaanse AI-toepassingen.

De EU voerde vorig jaar de AI Act in, een uitgebreide wet voor de regulering van kunstmatige intelligentie. Dit is onder meer bedoeld om gegevens van consumenten te beschermen. Bedrijven stellen dat de wet te ver gaat, terwijl digitale toezichthouders juist pleiten voor strengere regels.

Jakobs is een van de negen bestuursvoorzitters van Europese technologiebedrijven die in een gezamenlijke brief aan de EU oproepen om te stoppen met nieuwe regels die innovatie kunnen belemmeren. De brief, die maandagavond werd gepubliceerd, benadrukt het belang van eenvoud en duidelijkheid in regelgeving. „We hebben geen nieuwe regels nodig voor AI en data, maar duidelijke en verstandige interpretaties die ons niet verder achter onze concurrenten plaatsen”, schrijven de ondertekenaars. De brief werd ondertekend door onder anderen de topman van het Duitse SAP, Christian Klein en Nokia-topman Pekka Lundmark.