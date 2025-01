Leverancier alarmdiensten moet consumenten anders benaderen

Het internationale beveiligingsconcern levert consumenten beveiligingssystemen in bruikleen en verkoopt alarmdiensten. Het gaat om systemen op maat voor het beveiligen van woningen, die verbonden zijn met een meldkamer, legt de ACM uit.

Verisure heeft zijn bedrijfsvoering op verschillende punten aangepast. Zo benadert het bedrijf consumenten telefonisch niet langer zonder „expliciete toestemming” en belt het niet opnieuw consumenten die bezwaar hebben gemaakt. Ook is de informatie over de contractvoorwaarden verduidelijkt, bijvoorbeeld over de bruikleen. Daarnaast zijn volgens de ACM „onredelijke bepalingen” geschrapt, zoals de verplichting gebreken per aangetekende brief te melden.

De komende tijd blijft de ACM het bedrijf „scherp in de gaten houden”.