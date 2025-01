Chipbedrijven leveren openingswinsten op Damrak weer in

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 899,44 punten. Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de hoofdindex maandag ruim onder de 900 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 833,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. Parijs verloor 0,2 procent.

Bierbrouwer Heineken, levensmiddelenconcern Unilever en dataleverancier RELX stonden in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Randstad won 0,2 procent. De uitzender werd door zakenbank Jefferies op de kooplijst gezet.

ING daalde 0,3 procent. De bank heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van de activiteiten in Rusland aan een in Moskou gevestigde investeerder. Sinds februari 2022 heeft ING geen nieuwe zaken meer gedaan met Russische bedrijven en de activiteiten teruggeschroefd. De verkoop zal naar verwachting leiden tot een boekverlies van ongeveer 400 miljoen euro.

Alfen steeg 4 procent in de MidKap. De energiespecialist tekende een overeenkomst met FlevoBESS voor de levering van een groot energieopslagsysteem nabij Dronten.

NSI klom 8 procent. Het vastgoedbedrijf boekte in 2024 meer winst dan verwacht. Topman Bernd Stahli sprak van „uitstekende operationele resultaten” en stelt optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor 2025.

In Frankfurt won SAP 0,4 procent. Het Duitse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, dankzij aanhoudende sterke prestaties van de cloudactiviteiten. Ook verhoogde SAP de verwachting voor dit jaar.

Siemens Energy steeg 3 procent, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het Duitse energiebedrijf kelderde een dag eerder 20 procent, door de vrees dat AI-toepassingen als DeepSeek minder energie nodig hebben dan gehoopt.

De euro was 1,0432 dollar waard, tegen 1,0495 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 73,77 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 77,74 dollar per vat.