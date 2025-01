Prof. Reitsma spreekt in Utrechtse Janskerk oratie uit over kerk en islam

De oratie van prof. Reitsma, die vorig jaar begon als hoogleraar kerk en theologie met als aandachtsveld islam, had als titel: ”A clash of civilizations revisited. Over kerk, christelijke theologie en ‘de’ islam”. Prof. Reitsma’s leerstoel wordt gedragen door Open Doors International, MissieNederland en de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De oratie werd uitgesproken tijdens de jaarlijkse dies natalis (”geboortedag”) van de PThU.

